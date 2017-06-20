Москва, 20 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Значимый рост евро по отношению к рублю обусловлен общим негативным трендом ослабления рубля на фоне снижения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро. Доллар

«Нефть марки Brent просела более чем на 13% от майского пика и ситуация по-прежнему нестабильная. Снижение происходит на фоне роста добычи нефти со стороны сланцевых компаний США. Складывается ситуация, в которой все попытки ОПЕК+ снизить мировые запасы нефти сходят на нет. Хотя, с точки зрения технической картины, нефть марки Brent в рамках нисходящего канала имеет потенциал начать коррекцию с ориентиром 49−50 долларов за баррель», — пояснил эксперт.

«Помимо слабости рубля рост валютной пары eur/usd подстегивает уверенный результат движения Эммануэля Макрона «Республика идет вперед» в парламентских выборах. Его партия набрала по меньшей мере 267 мандатов, в то время как союзная партия MoDem 38. Таким образом, они получили подавляющее большинство голосов в парламенте Франции. В целом это может обнадеживать инвесторов и давать повод надеяться на единство Евросоюза», — считает Капустянский.

«В среднесрочной перспективе валютная пара usd/rub останется в коридоре 55−60. На неделе котировки имеют потенциал протестировать сопротивление на уровне 58. Не исключены локальные пробои уровня с целью 58,80, однако после ожидается коррекция. По eur/rub ближайшей целью роста является отметка 65», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня курс евро впервые с 1 февраля 2017 года превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют данные Московской валютной биржи. Курс евро достиг 65,005 рублей, валюта прибавила 0,47%.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на 20 июня составляют 57,95 рубля за американскую валюту и 64,86 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 41 копейку соответственно.

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