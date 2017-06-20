«Цель роста евро — 65 рублей»
Москва, 20 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Значимый рост евро по отношению к рублю обусловлен общим негативным трендом ослабления рубля на фоне снижения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Нефть марки Brent просела более чем на 13% от майского пика и ситуация по-прежнему нестабильная. Снижение происходит на фоне роста добычи нефти со стороны сланцевых компаний США. Складывается ситуация, в которой все попытки ОПЕК+ снизить мировые запасы нефти сходят на нет. Хотя, с точки зрения технической картины, нефть марки Brent в рамках нисходящего канала имеет потенциал начать коррекцию с ориентиром 49−50 долларов за баррель», — пояснил эксперт.
«Помимо слабости рубля рост валютной пары eur/usd подстегивает уверенный результат движения Эммануэля Макрона «Республика идет вперед» в парламентских выборах. Его партия набрала по меньшей мере 267 мандатов, в то время как союзная партия MoDem 38. Таким образом, они получили подавляющее большинство голосов в парламенте Франции. В целом это может обнадеживать инвесторов и давать повод надеяться на единство Евросоюза», — считает Капустянский.
«В среднесрочной перспективе валютная пара usd/rub останется в коридоре 55−60. На неделе котировки имеют потенциал протестировать сопротивление на уровне 58. Не исключены локальные пробои уровня с целью 58,80, однако после ожидается коррекция. По eur/rub ближайшей целью роста является отметка 65», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня курс евро впервые с 1 февраля 2017 года превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют данные Московской валютной биржи. Курс евро достиг 65,005 рублей, валюта прибавила 0,47%.
Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на 20 июня составляют 57,95 рубля за американскую валюту и 64,86 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 41 копейку соответственно.
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