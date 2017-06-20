Краснодар, 20 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В Краснодаре строительство школ ведётся не по заявленным срокам, процесс сильно тормозится. В отличие от краевой столицы работы по возведению учебных учреждений в Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Туапсинском районе, станице Староминской идут по графику, без отклонений. Об этом было заявлено в ходе краевого планерного совещания, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

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«Вы не просто не выполняете свои социальные обязательства перед жителями города, но и весь край подводите», — обратился губернатор к главе города Евгению Первышову.

Глава региона напомнил, что большая часть федеральных средств, выделенных на строительство социальных объектов, идёт именно на возведение образовательных учреждений в Краснодаре, а если федеральные деньги не успеют освоить в 2017 году, придётся вернуть все, что уже вложено в строительство, а также заплатить штраф.

Как пояснил мэр Краснодара, работы по строительству школ в Краснодаре не начаты в срок из-за несоблюдения всех конкурсных процедур. При этом, по словам Евгения Первышова, «город осознаёт всю ответственность и решает данную проблему». Так, на сегодняшний день уже проведены рабочие встречи в Минстрое России и согласованы изменения в порядок реализации данной программы в Краснодаре.

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На Кубани на дороги, школы и детсады дополнительно направят более 7,7 млрд

Напомним, зимой 2017 года администрация Краснодарского края и Минстрой и ЖКХ РФ заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета на мероприятия программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Речь идёт о 913 млн рублей, которые будут выделены на создание школ на Кубани по программе «Образование», и ещё 1,7 млрд рублей по программе «Жилище».

Всего в 2017 году в крае должно начальство строительство шести школ. В Славянске-на-Кубани появится новая школа на 825 мест. В Новороссийске учебное заведение на 1,1 тыс. учеников. В поселке Совет-Квадже Лазаревского района Сочи — на 400 мест. В краевой столице реконструируют 23 гимназию, там возведут новый блок с переходной галереей на 400 мест. Также в Краснодаре построят два новых общеобразовательных учреждения — школу на 1,1 тыс. мест по улицы Марины Цветаевой и на 1550 учеников по улице героя Аверкиева.

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Каждый четвертый кубанский школьник учится во вторую смену

Сложная ситуация сложилась в настоящее время с возведением школы в хуторе Ленина на тысячу мест. Из-за отсутствия здесь учебного заведения, дети вынуждены посещать другие школы, которые зачастую работают в три смены.

За четыре года строительства стоимость проекта значительно возросла. По данным администрации города, на настоящий момент для завершения работ дополнительно требуется ещё 150 млн рублей.

«Это уже «золотая» школа получается. В этом году вопрос должен быть закрыт, — обратился руководитель края к мэру Краснодара. — К концу года муниципалитет должен сдать школу как строительный объект».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы в кубанской столице появится 3 тыс. новых мест для школьников. Отставание по возведению школ Краснодар намерен ликвидировать за три года. Перевести все школы на обучение в одну смену планируется к 2025 году.