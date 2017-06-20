Москва, 20 июня, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Пропаганда Запада против России и против ее лидера Владимира Путина является не спонтанной, а запланированной и проплаченной и никакого отношения к проблемам демократии в России они не имеют, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

США против России

По утверждению Кедми, фальшивки всегда использовались для информационно-психологической войны, стало быть в самом феномене пропаганды, которая может быть направлена на создание как позитивного, так и негативного образа, нет. При этом ее целью является тот, кто не угоден западу вне зависимости от его качеств.

«Все эти сказки о демократии — это для людей, наивность которых на уровне глупости… Сказки о демократии, которыми руководит американская политика — это для умственно отсталых», — отметил Кедми, приведя в пример, как именно даже самые антидемократические лидеры могут быть названы в рамках информационной войны «светочами демократии».

«Наркоторговец Норьега, агент ЦРУ, был демократом до той минуты, когда он решил национализировать Панамский канал. И тут же американская армия входит, и его судят, сажают в тюрьму», — заявил эксперт, добавив, что одним бывшим панамским диктатором Мануэлем Норьегой список не ограничивается.

«Президент России, который довел страну до ручки… он развел эту коррупцию в десятки раз, он в рамках демократии расстреливает из танков Парламент, разгоняет конституционный суд, подкупает выборы, ведет себя по-скотски, когда он за границей, как пьяная свинья… все ему прощают. Он — светоч демократии», — продолжил Кедми.

Он также заявил, что пропаганда всегда имеет своих интересантов, и в данный момент вся машина западной пропаганды направлена против Владимира Путина в России и против Трампа в США, поскольку и тот, и другой не удовлетворяет интересам определённых сил Запада.

«Пропаганда — она как реклама. Рекламу кто-то заказывает и проплачивает. Реклама может быть положительной и отрицательной… Эта пропаганда против Путина и против России — это не просто отражение того, что есть в печати, она целенаправленная или целеподкупленная. То же самое — пропаганда против Трампа. Ее же проплачивают», — закончил мысль Кедми.

Напомним, что Мануэль Норьега пришел к власти в Панаме в 1983 году в качестве высшего лидера национального освобождения Панамы, пробыв у власти ровно шесть лет. Известно о его связях с ЦРУ на протяжении десятилетий.