Москва, 20 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Решение о выделении дополнительных средств на создание новых школ в Северо-Кавказском федеральном округе принято по итогам совещания, сообщили 20 июня в правительстве России.

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Уточняется, что по итогам совещания, состоявшегося 13 июня 2017 года, российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки РФ «предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований в соответствии с потребностью на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа».

Эти меры необходимы, чтобы ликвидировать третью смену обучения и перевести школьников из зданий с высоким уровнем износа.

Поручение должно быть выполнено до 17 июля 2017 года. Распоряжение дано министру иностранных дел Ольге Васильевой, министру финансов России Антону Силуанову, главе Минкавказа РФ Льву Кузнецову. Эти меры должны быть приняты при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Напомним, в конце августа 2016 года Васильева заявила, что в трех республиках Северного Кавказа все еще не решена проблема трехсменного образования. В Чечне, Ингушетии и Дагестане ученики 111 школ все еще вынуждены учиться в три смены. Общее число детей, которые занимаются в этих учебных заведениях, составляет почти 22 тысячи человек.

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