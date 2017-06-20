Москва, 20 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В связи с сильными лесными пожарами, охватившими южные районы Хорватии, спасателями была проведена эвакуация около 800 туристов из отелей, расположенных вдоль Адриатического побережья. Пострадавших среди российских туристов нет, сообщили в Ростуризме.

Ylvers Огонь в лесу

Обращений за помощью от российских туристов в дипломатические представительства не поступало.

Как уточнили в Посольстве России в Хорватии, все эвакуированные туристы, в том числе российские граждане, возвращены в места отдыха.

В ликвидации пожаров задействованы более 300 пожарных и около 150 военнослужащих. Также для борьбы с огнем привлечено три пожарных самолета. Ситуация усложняется сильными порывами ветра.

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Хорватии, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в южной части Хорватии разрастаются природные пожары. Кроме того, горят леса в Португалии. Лесные пожары в центральном регионе Португалии стали беспрецедентными по количеству жертв в современной истории страны. Особенно пострадал муниципалитет Педроган-Гранди, где 17 июня погибло более 60 человек, часть из них сгорели заживо в своих машинах, пытаясь проехать через горящий лес.

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