Воронеж, 20 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Пожар в доме №6 на площади Ленина, в самом центре Воронежа, произошел днем 19 июня. Столб дыма заметили прохожие. По данным регионального управления МЧС, пишет «Моё!», загорелся мусор — возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

ИА REGNUM Знаменитый дом на площади Ленина

Полуразрушенная пятиэтажка в самом центре Воронежа, прямо напротив правительства Воронежской области, уже много лет является обиталищем бомжей и наркоманов: по предположению местных журналистов, именно они и могли устроить пожар.

ИА REGNUM Вот так дом выглядит со двора

Дом этот некогда входил в число самых элитных жилых домов: он был построен в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны дом был разрушен, однако в 1951 году его восстановили по проекту известного воронежского архитектора Николая Троицкого (автора проекта здания ЮВЖД), уже с элементами неоклассицизма.

В 1996 году дом — внезапно для его жителей — признали аварийным. В результате здание оказалось в собственности строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Сам дом планировали снести, а на его месте возвести новый. Собственникам квартир обещали предоставить квартиры в новостройке. Примерно с того же времени дом обнесли забором — к тому времени уже было несколько случаев, когда куски, падавшие с фасада дома, калечили прохожих. А несколько лет назад фасад дома обтянули баннером, после чего к дому и прикрепилось название «дом под тряпкой».

Между тем, расселение и снос дома затянулись на долгие годы. Последние жильцы переехали в новые квартиры лишь недавно. Компания «Павловскгранит-Жилстрой» (входила в структуру компании «Павловскгранит», подконтрольной Сергею Пойманову) в 2013 году оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство.

Читайте также: Аварийный дом на главной площади Воронежа выставили на торги

Сам дом в сентябре 2016 года выкупила московская компания. При этом продать уже действительно полуразрушенное здание в центре Воронежа удалось только с третьей попытки.

Между тем, как напоминает ИА REGNUM, с марта в Воронеже произошло уже около десяти пожаров в расселенных аварийных домах. Горели преимущественно двухэтажные дома в Левобережном районе, вошедшие в городскую программу сноса ветхого жилья, но до сих пор так и не снесенные, хотя жильцы этих домов уже получили новые квартиры.