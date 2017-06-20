Москва, 20 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Около 90% жителей России, знакомых с основными темами прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, остались удовлетворены его ответами. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметили специалисты, 88% респондентов в целом удовлетворены ответами Путина на вопросы граждан (в 2016 году их доля составляла 76%). Негативные впечатления от мероприятия остались у 11% зрителей.

О том, что вся беседа с президентом была им интересна, заявили 39% опрошенных. Для 36% интерес представляли лишь отдельные темы.

Число тех, кто знаком с содержанием трансляции в целом, составляет 66%, однако 11% зрителей не отрывались от экранов и досмотрели прямую линию до конца.

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Подавляющее большинство опрошенных, знакомых с содержанием прямой линии — 92% — не сомневаются в искренности отвечавшего на вопросы Путина. По мнению 76% респондентов президент знаком с реальной ситуацией в стране. При этом 82% зрителей считают, что как минимум половина задач, озвученных им во время прямой линии, будет исполнена в срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась 15 июня «Первым каналом» и телеканалами «Россия 1» и «Россия 24». Пятнадцатая по счету прямая линия с главой государства продолжалась четыре часа, при этом он успел ответить на 73 вопроса. Общее число жителей России, смотревших трансляцию по телевидению, превысило 6 млн человек. Ряд радиостанций вели аудиотрансляцию программы.

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