Южно-Сахалинск, 20 июня, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Президент сахалинской Спортивной федерации дзюдо, член Союза женщин России покинула ряды «Единой России» в канун выборов, заявив, что региональные единороссы не выполняют задачу по возвращению доверия к власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рокировка

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Сусанна Адрова официально уведомила своих коллег по партии о своём решении покинуть ряды «Единой России», сообщило ИА Citysakh.ru.

В своём заявлении общественный деятель перечислила несколько причин, побудивших её принять столь серьёзное решение:

«Я, как член партии, стала свидетелем коррупционных сделок с народом со стороны победителей праймериз 28 мая 2017 года, бездействия оргкомитета праймериз в ответ на моё заявление о недостоверных данных, поданных одним из участников голосования», — указала Сусанна Ардова в своем заявлении.

«Я считаю, что «Единая Россия» на Сахалине не выполнила главную задачу — возвращение доверия к власти», — заявила президент региональной Спортивной федерации дзюдо.

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Сусанна Адрова вступила в ряды «Единой России» в январе 2013 года. Своё решение она объяснила тем, что в лице «Единой России» видит единомышленников, вместе с которыми можно продвигать проекты, направленные на развитие региона, повышение уровня жизни людей.

«Я не привыкла ждать «милостей от природы», хочется быть причастной к созидательной работе, которая меняет к лучшему жизнь сахалинцев. Поэтому я пришла в партию. Для меня главное — не подвести людей. Любая деятельность, по моему убеждению, должна быть результативной. Во всем, что делаю, придерживаюсь трех принципов: не бросать слов на ветер, обязательно доводить до конца начатое дело и любить свою Родину», — заявила Адрова в январе 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, островные единороссы в минувшее воскресенье, 18 июня 2017 года, наконец определились с кандидатами на предстоящие выборы в региональный парламент. В тройку лидеров вошли губернатор, 23-летняя учительница и депутат. Местные СМИ, анализируя ситуацию, не прогнозируют «Единой России» лёгкой победы — в активе губернатора скорее административный ресурс, нежели поддержка общества, 23-летнего педагога вообще никто не знает, а один депутат, пусть и старожил Облдумы, выборы не «вывезет». Ранее «Единая Россия» уже потерпела поражение в стратегически важном для Сахалина районе — столице островных нефтяников Охе. Единоросс Денис Кан проиграл выборы коммунисту Сергею Гусеву. При этом «в минус» Денису Кану ставили лишь то, что он является ставленником областного правительства и в Охе ни дня не работал. При этом победитель Сергей Гусев, едва заняв «мэрское» кресло, успел шокировать не только охинцев, но и однопартийцев: он попался охотинспектору и ОМОНу с незаконно добытым диким гусем, за ним всё явственнее тянется шлейф слухов о связях с криминалом, на него жалуются работники муниципальных предприятий.