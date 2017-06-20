Минск, 20 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Как Россию воспринимает Белоруссию НАТО, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим на конференции «Ostrogorski Forum» в Минске, сообщает 19 июня TUT.by.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Заявления Североатлантического Альянса о том, что совместные военные учения Сербии, Белоруссии и России «Славянское братство — 2017» представляют угрозу Восточной Европе, основаны на видении, что Белоруссия — это «форпост Российской Федерации, то есть Россия», считает посол.

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Он также добавил, что, по мнению НАТО, у военных учений «Славянской братство — 2017» есть некий «замысел», которые «сейчас не задекларирован», в отличие от, например, военных учений альянса в Литве и Польше, целью которых является «недопущение российской агрессии в Сувалкском коридоре».

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под крики о «российской угрозе» НАТО продолжает размещать войска и технику, в том числе и боевые беспилотники, у границ Белоруссии и России.