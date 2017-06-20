Якутск, 20 июня, 2017, 08:30 — ИА Регнум. За 5 месяцев 2017 года в бюджет Якутии поступило 60,5 млрд рублей, в том числе 14,5 млрд — налоги на доходы организаций и 16,3 млрд — дотации из федеральной казны. Такие данные опубликовало управление федерального казначейства по республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

Читайте также: Бюджет Якутии-2017 «принимали в эйфории, и это грубый просчёт»

По информации YKTIMES.RU, общий доход региона с 1 января по 1 июня 2017 года на 16,2 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. Расходы республики в 2017 году достигли 68,1 млрд рублей, почти на 12 млрд рублей меньше, чем за январь-май 2016 года.

Если сравнивать май-2017 с аналогичным месяцем прошлого года, то это будет 13,6 и 15,4 млрд рублей доходов соответственно, то есть на 1,8 млрд меньше. На 1 июня 2016 года в бюджет республики уже поступило 76,7 млрд рублей доходов, а объём федеральных дотаций за 5 месяцев составлял более 20 млрд рублей.

Комментируя падение поступлений в республиканскую казну, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов напомнил, что экономики России и Якутии, а, следовательно, и бюджеты зависят от экспорта сырьевых ресурсов и цены на них на глобальных рынках и курса доллара к рублю.

Читайте также: Глава Якутии: «Сложности с исполнением бюджета уже начинаются»

«Бюджет страны формируется в значительной степени за счёт доходов от нефтегазового экспорта, в Якутии — в основном от добычи алмазов. В 2015 году цена на нефть марки Brent упала на 46,2%, что привело к кризису российской экономики и курс доллара к рублю в среднегодовом исчислении вырос на 58,7%. В Якутии за счёт роста валютного курса кризис даже не ощутили. В 2016 г. Цена на нефть снизилась на 15,8%, а доллар к рублю вырос на 9,4%. При этом следует учесть, что конъюнктура цен на алмазы практически не изменилась, и группа АЛРОСА, продав алмазы из накопленных в 2015 году стоков, получила рекордную прибыль. Отчисления в бюджет Якутии и муниципальных образований составили 62,7 миллиарда рублей», — объяснил эксперт причину получения высоких доходов республикой в прошлом году.

Тем не менее, оптимизм властей региона по поводу аналогичного объёма доходов в будущем, эксперт считает ошибочным, как и принятие трёхлетнего бюджета региона с завышенными показателями доходной и расходной частей бюджета.

Читайте также: Из-за кризиса в Якутии построят меньше школ и детсадов?

«За январь-май 2017 года цена на нефть выросла на 19,4%, что привело к выходу экономики страны из рецессии, а также укреплению курса рубля, который вырос на 13,5%. В республике, в силу вышеуказанных причин, произошло наоборот уменьшение поступлений в бюджет республики. Снижение федеральных трансфертов очевидно связано с тем, что Якутия с большим оптимизмом отчиталась перед Центром об успехах в экономическом развитии региона за 2016 год и о радужных перспективах до 2020 года с горизонтом аж до 2050», — предполагает причину снижения дотаций республике Юрий Данилов.

Отметим также, что на фоне падения доходов госдолг региона продолжает расти и, по последним данным Минфина РФ на 1 мая, достиг уже 48,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя такой большой долг федералам и банкам, глава республики Егор Борисов заявил:

«Это ведь очень удобно. Объект ты строишь сейчас, а рассчитываешься за него постепенно в течение нескольких лет. Так мы построили десятки школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов ЖКХ, дорог, спортивных сооружений, других социальных объектов. Не возьми мы в своё время на себя повышенные долговые обязательства, не создай дефицит бюджета, не было бы сейчас этих объектов, а все бюджетные средства направлялись бы на текущие расходы, то есть на потребление».

Напомним также, что в конце мая власти региона были вынуждены экстренно перекраивать бюджет из-за того, что доходов в него поступило на 8,7 млрд меньше, чем планировалось.

Читайте также: Все говорят «Дай!», а денег нет: Якутия экстренно сокращает расходы бюджета