Пекин, 20 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Пять человек погибли и еще один пропал без вести в результате шторма, вызвавшего 19 июня резкое наводнение в горных районах Пекина и провинции Хэбэй, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на спасателей.

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Было установлено, что погибшими являются четверо туристов и один пастух. Поиски пропавших туристов продолжаются, заявили спасатели района Мэньтоугоу Пекина.

Ливень, начавшийся 18 июня вечером вызвал паводки в деревне Махуанюй уезда Хуайлай провинции Хэбэй, которая граничит с поселком Чжайтан в округе Мэньтоугоу.

Полиция получила сообщения о пропаже 12 человек. К 18 часам 19 июня шестеро человек были обнаружены. Более 300 человек присоединились к спасательным бригадам.

Стоит отметить, что Чжайтан является излюбленным туристами местом, которых привлекают горы, реки и древние поселения, а также храмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в провинции Хубэй шесть человек погибли из-за проливных дождей, как следствие прихода в Китай тайфуна «Мербок». Китайские метеослужбы еще в начале 2017 года предупреждали о том, что 2017 год станет аномальным на погодные катаклизмы и принесет с собой множество ураганов и штормов. Китайские власти призывают сохранять бдительность.