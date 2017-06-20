40 «новосёлов» палаточного городка: социальная ипотека в Казани
Казань, 20 июня, 2017, 04:56 — ИА Регнум. В соципотечном микрорайоне «Салават Купере» в Казани 40 участников программы переехали в палаточный городок. «Заселение» прошло 19 июня, так как именно в этот день ранее планировали сдать дом №4, но сроки оказались не соблюдены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«К решению разбить палаточный лагерь нас привёл постоянный перенос сроков сдачи. Мы надеемся, что власти обратят внимание на нас и наши дома уже достроят, сдадут и заселят наконец», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы Адиля Гибадуллина.
Среди участников есть и семьи с детьми, которые намерены прожить в палаточном городке весь срок — до 22 июня. Полиция хоть и проявила интерес к необычному «поселению», но участников акции разгонять не стала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительством домов в микрорайоне «Салават Купере» занимаются разные подрядчики. И один из них, ООО «ПСО «Казань», существенно отстал от срока. Руководство ООО «ПСО «Казань» пообещало региональным властям, что войдёт в график к 20 июня. Те же в случае дальнейших задержек планируют принимать меры, вплоть до смены подрядчика.
Власти республики утверждают, что все оставшиеся дома микрорайона будут сданы к 15 сентября 2017 года. Сами же будущие новосёлы не верят, что подрядчики успеют в срок.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в микрорайоне сданы семь домов, осталось достроить ещё 15.
В 12-м квартале, где работают три разных подрядчика, к 1 августа должны сдать дом 12−5 на 256 квартир. По информации министерства строительства Татарии, строительство дома 12−4 на 255 квартир также идёт с опережением графика.
По школе на 1 224 места подрядчик должен определиться в ближайшее время. Средства в размере 698 млн рублей на этот объект выделят по федеральной программе «Жилище».
Добавим, за пять месяцев 2017 года в республике по программе социальной ипотеки уже построено 67 домов на 3 тыс. 249 квартир. Продолжается строительство ещё 144, из которых в высокой стадии готовности находится 61 объект.