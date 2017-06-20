Казань, 20 июня, 2017, 04:56 — ИА Регнум. В соципотечном микрорайоне «Салават Купере» в Казани 40 участников программы переехали в палаточный городок. «Заселение» прошло 19 июня, так как именно в этот день ранее планировали сдать дом №4, но сроки оказались не соблюдены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

«К решению разбить палаточный лагерь нас привёл постоянный перенос сроков сдачи. Мы надеемся, что власти обратят внимание на нас и наши дома уже достроят, сдадут и заселят наконец», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы Адиля Гибадуллина.

Среди участников есть и семьи с детьми, которые намерены прожить в палаточном городке весь срок — до 22 июня. Полиция хоть и проявила интерес к необычному «поселению», но участников акции разгонять не стала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительством домов в микрорайоне «Салават Купере» занимаются разные подрядчики. И один из них, ООО «ПСО «Казань», существенно отстал от срока. Руководство ООО «ПСО «Казань» пообещало региональным властям, что войдёт в график к 20 июня. Те же в случае дальнейших задержек планируют принимать меры, вплоть до смены подрядчика.

Власти республики утверждают, что все оставшиеся дома микрорайона будут сданы к 15 сентября 2017 года. Сами же будущие новосёлы не верят, что подрядчики успеют в срок.

Читайте также: Есть опасения за дома 11-го квартала: микрорайон «Салават Купере»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в микрорайоне сданы семь домов, осталось достроить ещё 15.

В 12-м квартале, где работают три разных подрядчика, к 1 августа должны сдать дом 12−5 на 256 квартир. По информации министерства строительства Татарии, строительство дома 12−4 на 255 квартир также идёт с опережением графика.

По школе на 1 224 места подрядчик должен определиться в ближайшее время. Средства в размере 698 млн рублей на этот объект выделят по федеральной программе «Жилище».

Добавим, за пять месяцев 2017 года в республике по программе социальной ипотеки уже построено 67 домов на 3 тыс. 249 квартир. Продолжается строительство ещё 144, из которых в высокой стадии готовности находится 61 объект.