Париж, 20 июня, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Эдуар Филипп занимает должность премьер-министра Франции с мая 2017 года. 19 июня он подал в отставку в связи с избранием нового состава парламента, как этого требует законодательство.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«В соответствии с республиканской традицией, после парламентских выборов премьер-министр Эдуар Филипп подал президенту прошение об отставке. Президент вновь доверил Эдуару Филиппу должность премьер-министра и дал ему поручение сформировать новый состав правительства», — говорится в сообщении.

46-летний Эдуар Филипп окончил Институт политических исследований (Sciences Po) в Париже, а затем Национальную школу администрации. Во время учёбы Филипп был членом Социалистической партии и участвовал в политической кампании тогдашнего премьер-министра Мишель Рокара, но затем его политические взгляды изменились. В 2002 году он стал помощником одного из нынешних лидеров партии «Республиканцы» Алена Жюппе.

Напомним, по итогам парламентских выборов во Франции, которые прошли в два тура 11 и 18 июня, партия президента Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» получила 308 мест в Национальном собрании страны, что составляет абсолютное большинство (всего в Национальном собрании Франции — 577 депутатов).

Второе и третье места заняли партии — союзники Макрона: на счету правоцентристской партии «Республиканцы» — 113 мандатов, ещё 42 места займут представители «Демократического движения».

Социалистическая партия по итогам выборов получила 29 мест, правоцентристкий «Союз демократов и независимых» — 18 мест, партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» — 17 мест. Десять мест в нижней палате парламента достались членам Коммунистической партии Франции, восемь — представителям «Национального фронта» Марин Ле Пен.