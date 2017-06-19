США, 20 июня, 2017, 02:58 — ИА Регнум. В американском штате Теннесси произошла перестрелка в здании суда, в результате чего пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на странице Бюро расследований штата Теннесси в Twitter.

(сс)3dman_eu Выстрел

«Двое заместителей шерифа округа Коффи получили ранения в перестрелке в здании суда и в настоящее время находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открывший стрельбу, по предварительной информации, погиб. Более подробные сведения ведомство обещает сообщить позднее.

По данным Associated Press, инцидент произошёл, когда на слушания в суд был доставлен заключённый. Он выхватил пистолет у одного из сотрудников полиции и открыл стрельбу.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Коффи сообщает, что заключённый ранил одного из заместителей шерифа в живот, а второго — в руку. После этого он смог выбежать из здания на улицу, где получил огнестрельное ранение. При этом не исключается, что мужчина нанёс его сам себе.

Все подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

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