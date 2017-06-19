Москва, 20 июня, 2017, 02:34 — ИА Регнум. План по реинтеграции Донбасса — это очередные Минские соглашения, которые на практике реальными действиями могут не подтвердиться. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучила бывший депутат Верховной Рады Украины Оксана Бондарь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Это очередные Минские соглашения, обычная декларация, которая на практике может не подтвердиться реальными действиями. Вы посмотрите, кто сегодня принимал участие при обсуждении этого плана: одни и те же милитаристские рожи, которые постоянно заявляют то о концентрационных и фильтрационных лагерях, которые считают, что в голове у жителей Донецка и Луганска только вата. Более того — на заседании не было ни одного представителя местных общин. Это говорит о том, что никто не собирается учитывать интересы жителей этих областей, это говорит о том, что всё это фарс — нам обоснуют новую фазу военных действий», — прокомментировала Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Украины работает над планом по реинтеграции Донбасса. По слова полпреда ДНР Дениса Пушилина, Донецк будущий законопроект в качестве возможного способа урегулирования ситуации в регионе рассматривать не будет, поскольку между Донбассом и Киевом нет доверия.