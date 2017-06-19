Москва, 20 июня, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Возникают большие сомнения в том, что план по реинтеграции Донбасса является мирным и работающим. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

СВ ДНР Донецкий аэропорт

Читайте также: Песков: нужно понять, соответствует ли «реинтеграция Донбасса» Минску-2

«После столь продолжительного времени военного противостояния, когда в Донецк и Луганск прилетали снаряды с надписью «детям Донбасса», когда уничтожались мирные жители, и когда Киеву стало ясно, что сломить сопротивление так просто не удастся, придумали якобы мирный план реинтеграции», — прокомментировал парламентарий.

«Один из резонов данного плана — на оккупированных территориях не будут действовать президентские и парламентские выборы. Но главное, что это является индикатором того, что тех, кто хочет самостоятельно развиваться в русскоязычном пространстве, их не удалось сломить, и их сейчас пытаются накормить вместе с нами планом реинтеграции, — добавил Леонид Слуцкий. — В том, что это мирный и работающий план, как и всё, что идёт из сегодняшнего Киева, у меня большие сомнения».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время руководство Украины работает над планом реинтеграции Донбасса. По слова полпреда ДНР Дениса Пушилина, Донецк будущий законопроект в качестве возможного способа урегулирования ситуации в регионе рассматривать не будет, поскольку между Донбассом и Киевом нет доверия.