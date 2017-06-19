Бишкек, 20 июня, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вечером 19 июня встретились в Кремле, сообщила пресс-служба главы России.

Kremlin.ru Неформальная встреча Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым

«Главы государств обсудили ряд вопросов, которые на следующий день будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров».

Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев прибыл в Россию с государственным визитом по приглашению Владимира Путина.

ИА REGNUM напоминает, с момента как Атамбаев был избран президентом Киргизии в 2012 году, глава Киргизии встречался с Владимиром Путиным 20 раз. В этом году это уже четвертая встреча глав двух государств.

До поездки Атамбаева в Москву пресс-службы успели сообщить, что два президента «обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и наметят меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях».

Визит главы Киргизии проходит в предвыборный период — 15 октября, в стране должны пройти президентские выборы. Согласно Конституции Алмазбек Атамбаев не сможет пойти на второй срок.