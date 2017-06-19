Тирасполь, 20 июня, 2017, 01:08 — ИА Регнум. В Приднестровье резко понизили официальный курс местного рубля — с 11,3 рубля за доллар местная валюта за один день опустилась до 15 рублей за американскую единицу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, официальный курс рубля ПМР таким образом был приближен к рыночному, который составляет 15,5 — 16 рублей за доллар.

Приднестровский рубль. Купюра образца 2000 года

Приднестровский республиканский банк (ПРБ) утвердил до конца года валютный коридор — 15−15,5 рублей за один доллар США. Глава Центробанка Владислав Тидва заявил, что снижение курса связано с денежной эмиссией, проведенной в 2016 году, и потерей Молдавской ГРЭС 30% рынка электроэнергии Молдавии, что стало форс-мажором для валютного рынка ПМР.

По словам президент ПМР Вадима Красносельского, «это было сложное решение, выверенное с позиций предпринимательства». «Многие сходились на том, что коммерческий и официальный банковский курс необходимо уравнять. Основная мысль была в том, чтобы валюта появилась в обменных пунктах и на безналичном рынке. На сегодняшний день она есть. Как сообщил глава Приднестровского республиканского банка, из всей валютной массы, вынесенной накануне на наличный рынок, была куплена только половина. Ажиотажа нет», — сказал президент.

«Что касается инфляции, которая может последовать за девальвацией, мы постараемся ее минимизировать. Цены на коммунальные платежи останутся на уровне прежнего курса — 11,3 рубля. Повышение курса, в то же время, поможет уровнять ценовую политику с сопредельными государствами, что остановит вывоз валюты из Приднестровья и даст хорошие возможности для нашего бизнеса. Если коэффициент инфляции превысит определенный, предусмотренный законом уровень, то будем рассматривать меры по компенсации последствий бюджетникам и пенсионерам», — добавил Вадим Красносельский.

Напомним, валютный кризис в ПМР начался в феврале 2016 года. С тех пор в республике было практически невозможно купить валюту, в результате чего активизировался «черный рынок». При этом Верховный совет ПМР до последнего момента отказывался изменить валютный курсовой коридор.