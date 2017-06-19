Тирасполь, 20 июня, 2017, 00:43 — ИА Регнум. «Удалось выступить на площадке Оксфордского союза. Это уважаемая площадка мирового масштаба. Мы использовали ее для продвижения идеи независимости Приднестровья… Посетили в ходе визита МИД Великобритании, встречались с директором Управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии Николой Поллитт. Дипломаты интересовались состоянием переговорного процесса. В МИДе нас поддержали в том, что любые вопросы должны решаться за столом переговоров, и выразили надежду на продолжение работы формата «5+2». Эти же вопросы, а также взаимоотношения Приднестровья с Россией, обсуждали в Посольстве Российской Федерации в Великобритании», — отметил президент.

President.gospmr.org Вадим Красносельский выступил с лекцией на площадке «Оксфордского союза». 16 июня 2017 года

«Что касается негативной реакции со стороны Кишинева по поводу моего визита в Лондон, то я скажу следующее, — продолжил Красносельский. — Вы знаете, что раздражает молдавских коллег? Их раздражает то, что нас стали слушать. Я встречаюсь с иностранными дипломатами, могу системно доказать нашу правоту. Нас слышат. Могут, конечно, не соглашаться, но понимают, что правда в нашей позиции есть. Нас хотят окружить информационным вакуумом и не дать правде выйти за пределы Приднестровья. А мы преодолеваем эту блокаду, и доказательством тому является наш визит в Оксфордский союз. Мы являемся равноправными участниками формата «5+2» с равными правами и обязанностями. Мы имеем право голоса. Поэтому никаких проблем, в том числе и дипломатических, я здесь не вижу».

Комментируя сообщение посольства Великобритании в Молдавии о том, что поездка якобы носила частный характер. Вадим Красносельский, заявил, что визит был рабочим, но подчеркнул, что рассуждения о статусе встреч его не беспокоят: «Мы получили приглашение и приняли его. Для меня главное получить площадку и озвучить информацию. Нас встретили в МИДе. Это было не где-то рядом в кафе. Пусть это будет частная встреча в Министерстве иностранных дел Великобритании, если кому-то от этого спокойнее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе выразили возмущение визитом делегации ПМР в Великобританию и ее приемом в британском МИД. Молдавские власти вызвали в МИД посла Великобритании в Кишиневе Люси Джойс, получив от нее заверения, что визит президента ПМР в Лондон был частным, и Великобритания не ставит под сомнение «территориальную целостность» Молдавии.