Москва, 20 июня, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Фонд «Соцгоспроект», которым руководит Дмитрий Елисеев, однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, направил досудебную претензию оппозиционеру Алексею Навальному с требованием удалить фрагменты о «Соцгоспроекте» из фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», передаёт телеканал «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я — Навальный

Как сообщается, досудебные претензии были направлены Алексею Навальному и ФБК ещё 9 июня.

«Соцгоспроект» требует от оппозиционера удалить с его ресурсов недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию фонда. В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней со дня получения претензий, представители фонда намерены обратиться в суд.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил журналистам, что пока претензии «Соцгоспроекта» получены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Люблинский суд Москвы удовлетворил в полной мере иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства в связи с фильмом «Он вам не Димон».

Согласно решению суда, Навальный распространял в отношении бизнесмена сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. Оппозиционеру было предписано опровергнуть недостоверную информацию и вырезать из фильма фрагменты, порочащие достоинство Усманова.