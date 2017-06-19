Москва, 19 июня, 2017, 22:39 — ИА Регнум. В ходе переговоров стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в различных направлениях, включая сферу энергетики.

Флаги России и Болгарии

Обсуждались некоторые моменты подготовки торжественных мероприятий, которые будут проведены по поводу 25-летия подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летнему юбилею освобождения Болгарии русскими войсками от турецкого владычества в 1878 году.

Стороны условились продолжать взаимные контакты в разнообразных сферах и на разных уровнях.