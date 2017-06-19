Вашингтон, 19 июня, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Около 1 тыс. 300 американских подростков ежегодно погибают от огнестрельных ранений, согласно данным Центра по контролю заболеваемости в США, 19 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Огнестрельные ранения являются одной из основных причин смерти среди детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Ежегодно огнестрельное оружие вносит значительный вклад в статистику преждевременной гибели и детской инвалидности», — заявила ведущий исследователь из Центра по контролю заболеваемости в США Кэтрин Фаулер.

Ежегодно около 5 тыс. 800 детей в возрасте до 18 лет получают серьезные огнестрельные ранения, от которых ежедневно погибают или поступают в центры неотложной помощи 19 детей.

Исследование показало, что около четырех чернокожих детей из каждых 100 тыс. человек погибают от огнестрельного оружия, что в десять раз выше, чем у представителей европеоидной и монголоидной расы.

13-летнее исследование показало, что более 50% погибших детей от огнестрельного оружия стали жертвами убийства, 6% детей погибли или получили травмы в результате несчастного случая.