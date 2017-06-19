Москва, 19 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. «Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли, — отметил он. — Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе». «Девятый форум «Атомэкспо» — это более 6,5 тысячи делегатов, это 653 компании, более 100 из которых участвуют здесь своими стендами», — рассказал Лихачёв. «Это и 33 официальные правительственные делегации. Это, включая Россию, 65 стран-участниц», — добавил генеральный директор госкорпорации. Таким образом, в нынешнем году установлен новый рекорд по числу участников форума.

2017.atomexpo.ru В Москве открылся IX Международный форум «Атомэкспо-2017»

По словам Алексея Лихачёва, Росатом особо приветствует страны-«новички», впервые представленные на форуме — Судан, Эфиопию, Колумбию и Шри-Ланку.

Справка. В нынешнем году «Атомэкспо» проводится в девятый раз. Главная тема «Атомэкспо-2017» — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность».