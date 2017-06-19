Вашингтон, 19 июня, 2017, 21:55 — ИА Регнум.

Президент Украины Пётр Порошенко не будет принят Дональдом Трампом, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

angela n Охрана Белого дома

По словам Шона Спайсера, с главой украинского государства 20 июня встретится вице-президент США Майк Пенс. Стоит отметить, что официальный представитель Белого дома сообщил об этом не совсем уверенно.

«Как я понимаю, с ним встретится вице-президент», — цитирует заявление Спайсера по этому вопросу RT.

По информации украинских СМИ, 19 июня Пётр Порошенко отправился с рабочим визитом в США. Украинские СМИ заявили, что Порошенко планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Порошенко отправиться в США с официальным визитом Киев официально объявил ещё на прошлой неделе. При этом американская сторона не подтвердила эту информацию.