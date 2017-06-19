Лондон, 19 июня, 2017, 20:48 — ИА Регнум. «Объявленное Россией предупреждение о слежении за любыми дронами и самолетами коалиции, возглавляемой США, как за целями ПВО, может послужить развитию конфликта на Ближнем Востоке, — считает бейрутский корреспондент The Telegraph Джози Энсор. — Россия, выступающая на стороне режима Дамаска, считает, что США нарушили международное право».

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«Москва напомнила Вашингтону, что он сражается не на той стороне, фактически помогая своими действиями боевикам: это ведь не сторонники Башара Асада устраивают теракты в европейских городах, — отмечает журналист. — В свою очередь Пентагон заявил, что ничего не имеет ни против российских вооруженных сил, ни против поддерживаемых ими подразделений правящего режима. Но стесняться защищать своих солдат он не будет».

Журналист утверждает, что «военные США предупреждали российских коллег и призывали Москву обуздать Дамаск, но в Кремле факт предупреждения отрицают. И в свою очередь предлагают Вашингтону, если он не способен воевать с террористами, то хотя бы пусть не мешает это делать тем, кто действительно с экстремистами воюет».

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