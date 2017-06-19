Токио, 20 июня, 2017, 02:03 — ИА Регнум. По сообщению центрального телевизионного канала Японии NHK, правительство этой страны намерено до конца лета текущего года принять решение о закупке в США новейших противоракетных установок THAAD и наземного варианта системы «Иджис». Какое отношение планируемая закупка имеет к раздуваемой в Японии проблеме отношений с Северной Кореей и нет ли в этих планах дополнительной подоплеки, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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В том же сообщении NHK указывается, что в случае положительного решения о закупке противоракетных комплексов Японии придется уплатить около 8,1 млрд американских долларов, что ляжет довольно серьезной нагрузкой на бюджет страны, все еще не оправившейся от предыдущего кризиса. Для того, чтобы преодолеть сопротивление сомневающихся в необходимости такой крупной траты японцев, в СМИ во всю раздувается «ядерная угроза», исходящая от Северной Кореи. И здесь есть серьезный подвох.

Американский план по окружению России и Китая системами ПРО как раз и предполагает размещение по периметру этих стран комплексов THAAD, предназначенных для борьбы с ракетами большого радиуса действия. Применять их против северокорейских ракет малой дальности неэффективно, а ожидать у Северной Кореи появления ракет большой дальности в обозримом будущем маловероятно.

Кроме того, сама угроза со стороны КНДР выглядит непомерно преувеличенной заинтересованными в нагнетании «военного психоза» субъектами, занятыми размещением глобальной ПРО за счет средств стран, на территории которых предполагается установка элементов «зонтика», предназначенного в первую и основную очередь для защиты США. Как сказал на недавней пресс-конференции президент Путин:

«Если завтра Северная Корея объявит о том, что она прекращает все свои ядерные испытания и ракетную программу, строительство систем противоракетной обороны США продолжится под каким-то другим предлогом, либо вообще без всякого предлога — так, как это делается сейчас в Европе. И мы, конечно, должны думать над этим».

Читайте подробности в статье: Япония: теперь не пушки, а ракеты вместо масла?

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