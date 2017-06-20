Москва, 20 июня, 2017, 06:53 — ИА Регнум. В конце мая на заседании в Ивановской областной думе был одобрен, а вскоре направлен в Госдуму РФ законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в ст.12 ФЩ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Подводные камни нововведений анализирует юрист, член Общественной палаты Людмила Виноградова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Сам по себе ФЗ №442 вызвал резкое сопротивление общественности, однако в конце 2013 года все же был принят. Мониторинг подтвердил — а в чем-то и превзошел — самые худшие опасения. Так, крупные проблемы связаны с принципом «добровольности», лежащем в основе социального обслуживания, которое предлагается гражданину. То есть вроде бы, эта — услуга, которую можно принять или не принять. На деле же услуга навязывается, причем порой в принудительном порядке, под угрозой отобрать у родителей ребенка. Стремясь во что бы то ни стало сохранить семью, люди готовы подписать любой документ, в том числе и сильно расширяющий вмешательство в их жизнь.

Более того: правоприменители не только нашли способ отбирать ребенка и направлять его в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (что и называется приятным словом «соцобслуживание»), но и не возвращать его в семью сколь угодно долго.

К этому теперь предлагается добавить законопроект Ивановской облдумы. Что же нового принесет он? Самое главное — отобрать ребенка из семьи станет легче. Отменяется и без того шаткий принцип добровольности при оказании соцуслуг ребенку, который находится, в том числе, «в обстановке, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия». Каким образом будет устанавливаться критерий к воспитанию — не регламентировано. Какие правонарушения (курение на школьном крыльце?) будут считаться достаточными для того, чтобы принцип добровольности не учитывался?

Практика показывает, что, когда закон не описывает конкретику, а дает очень широкий простор для беспредела, то недобросовестные правоприменители этим беззастенчиво пользуются. А поскольку в дополнение ко всему вводится еще и коррупциогенная норма, то у органов соцзащиты появится, в случае принятия данного законопроекта, практически неограниченные полномочия по вмешательства в семью. С ограничением базовых, конституционных прав граждан.

Подробности читайте здесь: Законотворчество как орудие беспредела

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