Доха, 20 июня, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Обвинение Катара в поддержке терроризма, выдвинутое Саудовской Аравией, — совершенно обоснованно. Катар действительно поддерживал организацию «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, в свою очередь, при поддержке Хилари Клинтон взрывали Египет и Ливию. Но после смены шахов в 2013 году Катар принялся сворачивать эту практику, так что нынешние обвинение, хоть и имеют под собой правдивые основания, но приходят несколько поздно. Тем паче, что и сами саудиты не без греха и тоже поддерживают террористов, только из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Каковы истинные мотивы саудитов, анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Саудовская Аравия

Истинный и основной геополитический противник КСА в регионе — не Катар, а Иран. (объявленный недавно и Трампом главной угрозой). Атака на Катар — первый шаг в атаке против главного соперника, что особенно подчеркивается фактом звонка Трампа катарскому шейху с приглашением его в США для разрешения «внезапно» возникшего конфликта. В то же время Рекс Тиллерсон намекнул, что в эскалации конфликта его страна не заинтересована.

То есть создать конфликт можно, но раскручивать по нарастающей — уже нельзя. Да и зачем это Штатам, у которых в Катаре военная база, не считая миллиардных контрактов на поставку вооружений? Главная точка для приложения усилий США поэтому — не Катар, который лишь повышает ставки в игре, а Иракский Курдистан, за которым потянутся курды и из других стран — Ирана, Сирии и Турции. Тем более, что на 25 сентября президент курдской автономии в Ираке Барзани анонсировал референдум о независимости.

Что будет значить это для всего ближневосточного региона, читайте здесь: Кому война, а кому мать родна: когда начнется война на Ближнем Востоке?

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