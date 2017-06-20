Астана, 20 июня, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Лето, традиционно считающееся паузой в политических противостояниях, в прошлом году в Казахстане выдалось более активным, чем обычно: майские протесты перешли на июнь, власть реагировала на теракты… С чем подходит оппозиция к лету-2017, обсуждает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахстан

Оппозиционером номер 1, во всяком случае, судя по медийному контенту, является Мухтар Аблязов. Бурная деятельность в соцсетях приносит результаты — правда, пока тоже только там же, где Аблязов и занимается воссозданием «Демократического выбора», записывает видеоролики, раздает листовки и обещания (повысить пенсию почти вдвое, минимальную зарплату — втрое, в том же ключе зарплаты бюджетников и пособия). Можно ли реально рулить политикой Казахстана, сидя в условном уютном кафе за столиком с плетеной мебелью, а сам ты где-то во Франции? Вряд ли. Популизм, эффектно выглядящий в интернете, на практике беспреспективен.

Ряд заявлений по громким темам (вроде паводка или Дня памяти жертв политических репрессий) и внутренние мероприятия вошли в майский актив Общенациональной социально-демократической партии. В минус организации сработала ее защита политической активистки Жанары Ахмет, которая обрела известность как автор текстов в фейсбуке, осужденная мошенница, к тому попросившая убежище на Украине. Больше партия ничем себя за последний месяц весны не зарекомендовала.

Важно, однако, что активности не проявляют и религиозные экстремисты. Это можно связать с деятельностью МВД и КНБ, хотя показательным станет 25 июня (празднование окончания Рамадана), когда террористы и стремятся атаковать для большего резонанса в прессе. Поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также чревато риском возвращения террористов из Сирии и Ирака, однако спецслужбы готовятся к такому повороту событий.

Читайте подробности: Казахстанская оппозиция: летний смотр

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