Ватикан, 20 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Информационное агентство L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) опубликовало информацию, ссылаясь на «авторитетный источник в Иране, пожелавший остаться неизвестным», о «тройкой атаке» на Иран. В чем состояла эта атака, совершенная в двух терактах, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нападение террористов, в ходе которого погибло 13 и было ранено 52 человека, произошло в священный для мусульман месяц Рамадан, который должен посвящаться посту, молитве и согласию. Целями атакующих оказались знаковые места — парламент и мавзолей Хомейни. Три этих фактора, взятые в сумме, заставляют предположить в атакующих затаившиеся до времени местные ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До сих пор все действия этой экстремистской организации на территории Ирана носили характер набегов на малонаселенные области.

Несмотря на наглость террористов, осуществивших свою акцию в самом сердце Ирана, им не удалось посеять ужас и панику среди населения, так сообщает итальянскому информационному агентству иранский источник, пожелавший сохранить инкогнито. Меры безопасности были усилены в метро и в аэропортах, в остальном никаких видимых отличий от повседневной жизни в Иране не наблюдается.

По неподтвержденным данным, иранские службы безопасности не первый раз за последнее время сталкиваются с попытками экстремистских нападений в центре страны. Есть информация, которую не возможно подтвердить или опровергнуть, о минимум пяти неудавшихся попытках экстремистов совершить вооруженные нападения, пресеченные силовыми структурами. Но эти нападения, имели место в «привычных» для иранской госбезопасности приграничных районах Ирана, соприкасающихся с территориями Афганистана, Пакистана и Ирака.

Как последние события вокруг Ирана могут быть связаны с общей обстановкой в регионе и не станет ли дестабилизация Ближнего Востока поводом для китайского вмешательства, читайте в статье: Саудовско-катарский кризис заставит Пекин отказаться от «невмешательства»

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