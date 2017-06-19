Москва, 19 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч первого тура КК-2017 группы B между сборными Австралии и Германии. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу немцев.

Northside Ларс Штиндль

В дебюте матча полузащитник «Боруссии М» Ларс Штиндль открыл счет, замкнув прострел Юлиана Брандта — 0:1.

На 41-й минуте атакующий полузащитник «Селтика» Том Рогич сравнял счет точным ударом в левый нижний угол из-за пределов штрафной — 1:1.

Через 3 минуты Юлиан Дракслер вновь вывел Германию вперед ударом с пенальти — 1:2.

В начале второго тайма опорный полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка забил третий гол Германии после заброса Джошуа Киммиха — 1:3.

На 56-й минуте форвард «Люцерна» Томи Юрич сократил отставание в счете — 2:3.

Статистика матча (Австралия/Германия)

Удары 9/18

Удары в створ 4/6

Владение 41%/59%

Фолы 12/7

На данный момент Германия идет на втором месте с 3-мя очками. Австралия осталась на 3-й строчке без очков.

Составы на матч:

Австралия: Райан, Дегенек, Миллигэн, Лекки, Райт, Юрич, Муй, Бехич, Сэйнсбери, Луонго, Рогич.

Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Вагнер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Брандт, Руди.

Главный арбитр матча: Марк Гейгер.

Предупреждения: Горецка — 55, Сэйнсбери — 64.

Голы: Штиндль 5 — 0:1, Рогич 41 — 1:1, Дракслер (пен) 44 — 1:2, Горецка 48 — 1:3, Юрич 56 — 2:3.