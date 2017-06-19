Австралия и Германия устроили голевую феерию
Москва, 19 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 19 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч первого тура КК-2017 группы B между сборными Австралии и Германии. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу немцев.
В дебюте матча полузащитник «Боруссии М» Ларс Штиндль открыл счет, замкнув прострел Юлиана Брандта — 0:1.
На 41-й минуте атакующий полузащитник «Селтика» Том Рогич сравнял счет точным ударом в левый нижний угол из-за пределов штрафной — 1:1.
Через 3 минуты Юлиан Дракслер вновь вывел Германию вперед ударом с пенальти — 1:2.
В начале второго тайма опорный полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка забил третий гол Германии после заброса Джошуа Киммиха — 1:3.
На 56-й минуте форвард «Люцерна» Томи Юрич сократил отставание в счете — 2:3.
Статистика матча (Австралия/Германия)
Удары 9/18
Удары в створ 4/6
Владение 41%/59%
Фолы 12/7
На данный момент Германия идет на втором месте с 3-мя очками. Австралия осталась на 3-й строчке без очков.
Составы на матч:
Австралия: Райан, Дегенек, Миллигэн, Лекки, Райт, Юрич, Муй, Бехич, Сэйнсбери, Луонго, Рогич.
Германия: Лено, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Вагнер, Штиндль, Рюдигер, Киммих, Брандт, Руди.
Главный арбитр матча: Марк Гейгер.
Предупреждения: Горецка — 55, Сэйнсбери — 64.
Голы: Штиндль 5 — 0:1, Рогич 41 — 1:1, Дракслер (пен) 44 — 1:2, Горецка 48 — 1:3, Юрич 56 — 2:3.