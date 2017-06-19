Луганск, 19 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего 19 июня сообщил местным СМИ, что любой законопроект, направленный на урегулирование конфликта на Донбассе, прежде чем вносить на рассмотрение Верховной рады, Украина обязана обсудить и согласовать с официальными представителями Луганска и Донецка в Минской Контактной группе. Так Владислав Дейнего отреагировал на провокационный план Петра Порошенко о «реинтеграции Донбасса».

Цуканов М.В Флаг ДНР

Как пояснил Владислав Дейнего, согласование законодательных актов закреплено в международных обязательствах украинских властей, а именно в Резолюции Совета Безопасности ООН от 17.02.2015 № 2202 и в приложении №1 к резолюции «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений».

«Без этого любые действия (а тем более — подобная имитация действий) киевских властей будут выпадать из контекста Минских переговоров и результата не дадут», — считает представитель ЛНР в Минске.

Напомним, к подаче в Верховную раду на этой неделе готовится законопроект о завершении так называемого АТО и использовании по-новому Вооружённых сил в Донбассе. В украинских СМИ широко освещается этот вопрос, депутаты рассказывают, что будет включать в себя закон, но до сих пор текст законопроекта неизвестен.

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