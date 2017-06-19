Астана, 19 июня, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Доходы бюджета за 2016 год достигли 7,7 триллиона тенге (1,39 триллиона рублей), что на 24% больше показателя 2015 года. При этом на трансферты приходится 30%, то есть порядка 2,31 триллиона тенге (416,97 миллиарда рублей). Такие сведения представил сегодня, 19 июня министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов, выступая на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан.

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По сведениям Министерства финансов, расходная часть бюджета составила порядка 8,501 триллиона тенге (1,53 триллиона рублей).

«Расходы освоены на 98,3%, или исполнены с ростом на 1,338 триллионов тенге (241,5 миллиардов рублей). Более половины расходов, или 4 триллиона тенге (722,02 миллиарда рублей) направлено на социальную сферу. Выплачено пенсий и социальных пособий 4,98 миллиона человек», — отчитался по расходной части министр финансов.

Высокие показатели министр финансов связывает с внедрением нового механизма в работе по контролю за освоением бюджетных средств — камерального контроля.

«В прошедшем году выявлено 13,7 миллиарда тенге (2,47 миллиарда рублей — порядка 0,16% — ИА REGNUM ) нарушений процедур государственных закупок. Их объекты контроля своевременно исправили сами. Для снижения нарушений в период исполнения бюджета усилены превентивные меры контроля. Повышение эффективности расходов, снижение сумм неосвоения и нарушений — это главные цели проводимой работы по совершенствованию бюджетного законодательства», — отметил Бахыт Султанов.

По данным министра финансов, фактический показатель дефицита бюджета снизился к запланированному показателю на 161,5 миллиарда тенге (29,15 миллиарда рублей) и составил порядка 741 миллиарда тенге (133,75 миллиарда рублей). Использование арифметических расчетов в данном вопросе несколько ставит в тупик, так как при вычитании из 8,501 триллиона тенге (1,53 триллиона рублей), указанного министром финансов расходной части, 7,7 триллиона тенге (1,39 триллиона рублей) доходной части получается цифра в 801 миллиард тенге (144,58 миллиарда рублей). Это порядка 10,4% дефицита бюджета.

Вниманию парламента Бахыт Султанов представил меры, которые будут предприняты в ближайшее время для улучшения ситуации по ряду направлений. В частности, для дальнейшего роста и развития налоговых поступлений, по словам Бахыта Султанова, планируется ряд мероприятий, которые помогут создать благоприятные условия для бизнеса, сохраняя высокую налоговую отдачу:

«Поэтому повышение налоговых поступлений будет проходить на фоне сокращения налоговых проверок. К примеру, в текущем году проверки будут сокращены на 37,5%. Кроме этого, в проекте нового Налогового кодекса предусматривается исключение 56% норм, являющихся основанием для проверок. В итоге, останутся 14 норм вместо действующих 32. В налоговых проверках вводятся подходы, основанные на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества — горизонтальный мониторинг. Дальнейшая информатизация налогового администрирования также повлияет на снижение налоговых проверок», — доложил министр финансов.

В докладе он коснулся также вопроса сокращения количества неэффективных налоговых преференций:

«Эти льготы в основном используются бизнесом как способ минимизации налогов. В этой связи будут пересмотрены существующие льготы по КПН, НДС и по местным налогам», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в рамках гуманизации законодательства предусматривается внесение соответствующих изменений в Кодекс «Об административных правонарушениях». Поправки будут направлены на снижение объема административных штрафов и широкое использование института предупреждения вместо наказания.

Министр также доложил, что в бюджетное законодательство будет внесен ряд изменений, способствующих быстрому доведению средств до реальной экономики. В частности, будет проведено уменьшение административных барьеров в бюджетном процессе:

«В этом направлении планируется расширить самостоятельность государственных органов по перераспределению средств в рамках бюджетной программы при исполнении бюджета. Одновременно будут повышены ответственность администраторов и местных исполнительных органов», — доложил министр финансов.

«Во-вторых, в случае неосвоения одним госорганом бюджетных средств данная сумма может быть передана другому госоргану по решению правительства», — добавил Бахыт Султанов.

В-третьих, по его словам, регламентируется использование средств на счетах субъектов квазигосударственного сектора. Тем самым будет решен вопрос возврата этих остатков в доход бюджета или разрешено использование их на другие инвестиционные проекты субъектов квазигоссектора.

«Наряду с этим, — отметил Бахыт Султанов — при планировании будет предусмотрено выделение не всей суммы, указанной в финансово-экономическом обосновании, а поэтапно».

Четвертая мера предусматривает оптимизацию процедур разработки проектов государственно-частного партнерства. По его словам, этот механизм направлен на привлечение частных инвесторов для реализации бюджетных инвестиционных проектов.

В-пятых, исключаются соглашения о результатах целевых трансфертов развития. При этом, как отметил Бахыт Султанов, для их реализации предусмотрен отчет о прямых и конечных результатах».

«В ближайшей перспективе планируется финансирование дефицита бюджета осуществлять только за счет внутренних ресурсов. Операции по внешнему заимствованию холдингов и национальных компаний будут согласовываться с правительством. Поддержание долговой нагрузки на безопасном уровне находится на строгом контроле», — заявил в заключение министр финансов Республики Казахстан.

Напомним, в предыдущем отчете министр финансов Бахыт Султанов, подводя итоги за 9 месяцев 2016 года, отчитался о перевыполнении по доходной части бюджета на 26%, то есть почти на 1 трлн тенге (941 млрд тенге — около 177,5 млрд рублей). Данное заявление ИА REGNUM прокомментировал экономист Айдархан Кусаинов. Он предположил, что таким показателям вряд ли способствовали доходы с налогов. В особенности если учесть, что правительство Казахстана в мае 2016 года заняло сумму порядка 1 миллиарда долларов на покрытие дефицита бюджета.

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