Онкологи из ЛНР едут в Санкт-Петербург на международный форум
Луганск, 19 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум.
Делегация медиков ЛНР примет участие в III Петербургском Международном онкологическом форуме «Белые Ночи». Об этом 19 июня местному информационному агентству «Исток» сообщил главный врач Луганского республиканского онкологического диспансера Александр Торба.
Он заметил, что ежегодная конференция пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 июня, в ней примут участие ведущие онкологи России и других стран мира.
Медицинские специалисты ЛНР и ранее посещали международные конференции в России. Александр Торба рассказал, что группа специалистов посетила конференцию по кардиоторакальной хирургии, которая проходила в Астрахани. Благодаря тесному сотрудничеству врачей ЛНР и России медики Республики имеют возможность совершенствовать свои навыки и следить за самыми новыми разработками в сфере медицины.
Так совпало, что именно в это время в республику пришел гуманитарный конвой РФ. В его составе прибыло почти 400 наименований различных медикаментов. Среди которых лекарства для онкобольных, инсулины и вакцины для детей. В ближайшее время все медицинские препараты будут оприходованы и распределены среди лечебных учреждений ЛНР. При распределении будет учитываться остаток медикаментов в больнице, таким образом получится более эффективно использовать гуманитарную помощь. Доставленных препаратов должно хватить на три месяца.
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