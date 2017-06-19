Москва, 19 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Производство легковых автомобилей в январе-мае 2017 года выросло на 20,7%, по данным Росстата. Таким образом, за этот период с российских конвейеров сошло 526 тысяч машин.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

Такая динамика достигнута высокими показателями в начале года — в январе рост составил около 70%, а также низкой базой прошлых лет. По итогам мая производство выросло всего на 15,6% —было выпущено 103 тысячи автомобилей.

«Сейчас рост производства обеспечивают новые модели, которые были поставлены на конвейеры во второй половине прошлого года (Hyundai Creta и Renault Kaptur), а также высокий спрос на бестселлеры «АвтоВАЗа» — Lada Vesta и Xray, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Так как на второе полугодие громких дебютов с точки зрения объема производства не запланировано, то вполне вероятно, что динамика выпуска машин несколько сократится по сравнению с первой половиной года, считает Чаплыгин. По его словам, общий результат будет положительным — выше 10−15%.

«Производство автомобилей вслед за рынком постепенно восстанавливается, что, безусловно, является хорошей новостью как для самих предприятий, так и для экономики страны в целом, — рассказал автомобильный эксперт Валерий Быков. — Дальнейшие результаты будут зависеть от активности рынка и развития экспортных направлений».

На итоги мая повлияло то, что «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» приостанавливали производство автомобилей на время майских каникул, калужский завод «ПСМА Рус» также прекращал сборку на три недели из-за реорганизации оборудования.

Калининградский завод «Автотор» начал сборку нового компактного хэтчбека KIA Picanto третьего поколения. Завод Volkswagen в Калуге тем временем остановил выпуск внедорожника Touareg, освободив мощности под сборку моделей Audi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей — это на 7,4% меньше, чем годом ранее. Более низкий процент падения во многом объясняется освоением экспортных рынков. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Киргизию и Армению, Ford Sollers — в Белоруссию и Армению, Volkswagen — в Мексику, Datsun — в Ливан, а Lifan — в Туркмению.

На показатель рынка повлияло расширение модельных рядов российской сборки. Теперь на отечественных заводах производятся такие автомобили как Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga и другие.

Лидером по объемам выпуска иномарок в 2016 году стал петербургский завод Hyundai. На предприятии было выпущено 207 тысяч автомобилей.