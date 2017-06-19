Токио, 19 июня, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Японский производитель автомобилей Subaru не планирует вести активные работы по разработке автопилотов из-за высокой стоимости технологий. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает Reuters.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Автопроизводители, такие как Ford Motor, General Motors и Nissan Motor, все чаще выходят за рамки обычных автомобилей, чтобы выжить в отрасли, которая перенастраивается на электрические и самоходные автомобили. Тем временем не такие крупные игроки хоть и действуют по той же логике, из-за ограниченности ресурсов для исследований и разработок проявляют осторожность в использовании новых технологий.

На недавней демонстрации системы помощи вождения «Eyesight» в Subaru заявили, что цели компании в отношении автономного вождения выглядят скромно по сравнению с более крупными соперниками, некоторые из которых нацелены на полноценное функционирование автопилотов на улицах городов к 2025 году.

«Мы изучаем, как разрабатывать более продвинутые технологии, но мы считаем, что такие функции останутся недоступными для клиентов Subaru», — заявил на прошлой неделе главный менеджер технического центра Subaru по техническим вопросам Тетсуо Онуки. Он добавил, что компания не стремится развивать автопилоты, а пытаются сделать езду наиболее безопасной.

Автопроизводитель намерен продолжить самостоятельную разработку автоматических функций, при необходимости используя внешние технологии. Так, уже в этом году планируется начать разработку электромобиля, но в нем будут использоваться технологии, разработанные Toyota Motor в гибридной модели, запланированной к выпуску в 2018 году.

Другие небольшие японские автопроизводители также признали проблемы конкурирования с более крупными игроками по передовым технологиям из-за ограничений в бюджете. Так, Mazda Motor Corp еще не объявляла о планах по разработке автомобилей с автопилотом. В то же время компания будет сотрудничать с Toyota для разработки электромобилей.