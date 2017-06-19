Лондон, 19 июня, 2017, 16:55 — ИА Регнум. «На прошлой неделе мы посмотрели и стоуновские интервью Владимира Путина, и «Прямую линию», однако яснее перспективы не стали, — расстраивается аналитик газеты Катрин Хилле. — Российский лидер даже не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на новый, четвертый по счету срок, хотя все прекрасно знают, что он пойдет на выборы».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Станет ли Путин диктатором? Или, может, реформатором? Наладит ли отношения с Западом? Или будет продолжать гнуть ту свою линию, что проводит последние два года?» Журналистка ставит вопросы, даже не пытаясь на них искать ответ, ибо не существует ни малейшей зацепки, отталкиваясь от которой можно делать выводы: западная пресса так долго говорила о «непредсказуемости Путина», что, в конце концов, убедила самое себя не заниматься предсказыванием действий российского лидера. Так, по крайней мере, нет опасности стать посмешищем в глазах мировой общественности. После очередного «попадания в молоко» с прогнозом.

Единственное, на что отваживается Хилле — заявление о том, что «продолжать в таком же духе, что и раньше — плохая идея». Для Путина, разумеется. Потому что «эйфория общества по поводу аннексии Крыма выдохлась и прикрывать экономические трудности на дороге к будущему нечем. Честное и справедливое будущее пока никто не стремится рисовать».

«Если проанализировать двадцатичасовые беседы Стоуна с Путиным, можно сделать однозначный вывод: лидер РФ презирает США и не доверяет им, хотя и признает, что существует широкий круг проблем, которые надо бы решать в сотрудничестве с нынешней вашингтонской администрацией. В области внутренней политики, судя по «Прямой линии», он себя собирается вести, скорее, как царь, чем как политик, заискивающий перед избирателями в расчете на их голоса. Во всяком случае, он подчеркивает, что нацелен на улучшение жизни людей, а не на использование сложностей ради самопиара», — заключает Хилле.