Москва, 19 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Пока понедельник, 19 июня, складывается не самым удачным образом для рубля, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее мнению, «отток капитала по позициям carry trade сейчас бьет по рублю в меньшей степени — в списке основных негативных факторов фигурируют слишком дешевая нефть и очередной виток обострения отношений России с Западом».

«После возобновления разговоров об ужесточении пакета антироссийских санкций со стороны США спрос на подвижный и чувствительный к внешнему фону рубль резко ослаб. Это та самая песня о рисках, которую биржевые инвесторы временно забыли, но теперь вынуждены вспомнить», — пояснила Бодрова.

«Доллар США сегодня днем поднялся выше сопротивления на 58,20 рубля и будет, по всей видимости, предпринимать попытки закрепиться в диапазоне 58,25−58,50 рубля», — полагает эксперт.

Добавим, 19 июня за доллар США дают 58,23 рубля (+0,8%). Евро торгуется по 65,28 рубля (+0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 июня, 57,95 руб. за американскую валюту и 64,86 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 41 копейку соответственно.

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