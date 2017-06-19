Грозный, 19 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Столица Чечни названа самым безопасным городом России. Такая высокая оценка дана жителями города Грозный, которые приняли участие в опросе портала Domofond.ru. Сразу два города заняли вторую позицию рейтинга безопасности — Сочи и Нижневартовск.

Yarichev Abdurakhman Грозный, Чеченская Республика

Рейтинг был составлен на основании опроса 258 441 жителя 100 крупнейших российских городов. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они с высказыванием «я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Лидер рейтинга Грозный набрал 8,7 балла по 10-балльной шкале, Сочи и Нижневартовск — 7,5 балла.

Больше всего опасаются за свою безопасность жители города Шахты Ростовской области и Волгограда, набравшие всего по 5,6 балла. Боятся ходить по улицам своих городов также жители Омска (5,9), Читы (5,9), Астрахани (6,0), Саратова (6,0), Челябинска (6,0), Нижнего Тагила (6,0), Балашихи (6,0) и Перми (6,1).

Чувствуют себя безопаснее, чем в других регионах, проживающие в Сургуте (7,4), Армавире (7,3), Саранске (7,3), Мурманске (7,3), Чебоксарах (7,3), Нижнекамске (7,2) и Владикавказе (7,2).

Москва и Санкт-Петербург заняли в «таблице безопасности» 31 и 42 места соответственно с показателями 6,9 и 6,7 балла.

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Стоит отметить, что Грозный и в 2016 году занимал первое место в рейтинге безопасных городов России, составленном по итогам опроса пользователей интернет-ресурсов, занимающихся недвижимостью. В число самых безопасных городов также входили Нижневартовск, Саранск, Сочи, Мурманск, Армавир. Москва заняла 39 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — 49 место.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на основании отчетов региональных управлений МВД России за 1 квартал 2017 года, в числе самых безопасных регионов России с самым низким уровнем преступности оказались Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.