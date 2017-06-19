Берлин, 19 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Шефер считает неприемлемым, чтобы, когда европейская промышленность и потребители окажутся в условиях высоких цен, а ЕС столкнется с серьезными препятствиями в плане обеспечения энергоснабжения Европы, европейская энергетическая политика осуществлялась бы в США, и европейская сторона оплачивала бы американские рабочие места. Глава правления Uniper призвал все заинтересованные стороны к тому, чтобы «Северный поток-2» не стал «разменной пешкой в глобальной политике». Вопрос об энергетическом обеспечении должен остаться на усмотрение самой Европы, подчеркнул Шефер.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Напомним, что недавно из сообщения Конгресса США стали известны некоторые детали законопроекта о новых ограничительных мерах против России. В документе есть пункты, например, о запрете для американских компаний и частных лиц по кредитованию российских банков, а также об ограничении срока финансирования российских компаний в нефтегазовом секторе. Законопроект также предполагает возможность введения санкций против лиц, намеренных вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку, поскольку «Северный поток-2» якобы может негативно повлиять на энергобезопасность ЕС и «угрожает» газовым рынкам Центральной и Восточной Европы.

Позднее Сенат США полностью завершил процедуру одобрения законопроекта. Теперь документ будут рассматривать в палате представителей Конгресса. Далее документ будет направлен американскому президенту Дональду Трампу.

Клаус Шефер обратил внимание на то, что предусмотренные санкции затрагивают не только РФ, но и Евросоюз, в частности Германию. Прежде всего речь идет о размещенных на территории ФРГ предприятиях.

«Северный поток-2» является необыкновенно важным проектом для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и имеет поддержку крупных европейских энергетических компаний, в том числе Uniper», — подчеркнул глава немецкой энергокомпании.

ИА REGNUM ранее сообщало, что возможностью введения новых американских санкций против ТЭК России оказались недовольны и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Они выступили с совместным заявлением, в котором четко обозначили свою позицию, указав на то, что новые ограничения в отношении ТЭК РФ являются угрозой для европейских компаний, занимающихся развитием энергоснабжения Евросоюза. По мнению Габриэля и Керн, санкции как инструмент политики не должен применяться в отношении экономики. Такую позицию поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, говоря о газопроводе «Северный поток-2» ранее, отмечал, что этот проект угрожает европейским странам в обеспечении своей энергобезопасности и только увеличит зависимость от российского газа. При этом Тиллерсон говорил, что ЕС вполне может закупать СПГ из США. Однако в 2016 году американские поставщики уже пробовали экспортировать небольшие объемы СПГ в европейские страны, это оказалось не очень выгодное предприятие. Как отмечают аналитики, американский сжиженный газ не выдерживает конкуренции по сравнению с российским трубопроводным голубым топливом. В то же время в Германии и Австрии считают, что вопрос о своем энергоснабжении должна решать сама Европа, а не США.

Отметим, что в немецкой Uniper уже не раз обращали внимание на значимость «Северного потока-2» для ЕС. Ранее представители компании говорили, что европейские запасы газа будут исчерпаны в ближайшие десятилетия, поэтому российский газопровод — «еще один важный инструмент для обеспечения безопасности газоснабжения и важный элемент для Uniper в контексте диверсификации поставок газа».