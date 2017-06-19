Москва, 19 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Взаимодействие с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций на сирийской территории прекращаются со стороны Москвы, сообщили 19 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с. г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием инцидента с предоставлением его результатов и принятых мер», — говорится в сообщении.

Соответствующая информация содержится в заявлении Минобороны РФ, последовавшем за ударом так называемой антитеррористической коалиции во главе с США по сирийскому истребителю Су-22 над населенным пунктом Эр-Расафе (40 км от Эр-Ракки).

В заявлении отмечается, что коалиция уничтожила самолет, бомбивший террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом катапультировавшийся пилот сирийского самолета, вероятно, попал в руки экстремистов.

«Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что США своими действиями в очередной раз грубо нарушили нормы международного права. Произошедшее вблизи Эр-Ракки — акт военной агрессии в отношении Сирии.

Напомним, акт агрессии в отношении Сирии США осуществили 18 июня. Американский истребитель F-18А сбил сирийский военный самолет Су-22 над Эр-Раккой, объяснив свои действия «самообороной».