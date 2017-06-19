Вильнюс, 19 июня, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В Литве не прекращают спорить о якобы существующей опасности со стороны строящейся в Островецком районе Белоруссии АЭС, сообщает сегодня, 19 июня, корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Как заявили в министерстве защиты окружающей среды Литвы, несмотря на то, что в Минске недавно прошли переговоры в рамках Конвенции Эспоо, их можно считать провальными. После дискуссий так и не были приняты дополнительные решения по этому вопросу. Министр защиты окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас утверждает, что «по поводу этой АЭС не может быть никаких компромиссов», и надеется, что «здравый разум победит».

На встрече в Минске вопрос соответствия Белорусской АЭС установкам конвенции поднимали и неправительственные организации, подчеркнули в литовском ведомстве. Но дополнительные решения не были приняты — не только по поводу Белорусской АЭС, «но и по поводу других случаев нарушения Конвенции Эспоо». Поэтому было решено провести внеочередную встречу сторон конвенции через год. Обычно такие встречи проходят каждые три года.

«При такой ситуации остается в силе принятое в 2014 году решение сторон Конвенции Эспоо, согласно которому Белоруссия, развивая проект АЭС, нарушила четыре статьи конвенции», — завили в литовском ведомстве.

Правда, на вопрос, видит ли Литва, требуя остановить строительство АЭС, возможность найти какой-нибудь компромисс, Навицкас в интервью белорусскому порталу TUT. BY ответил: «С учетом того, какой фазы достиг проект, мы такой возможности не видим».

Литва, в свою очередь подчёркивают в природоохранном ведомстве страны уже «предприняла действия относительно этого геополитического, экономически необоснованного проекта». 20 апреля Сейм единогласно принял закон, который запрещает попадание электроэнергии, «произведенной на небезопасных АЭС третьих стран, на электрорынок Литвы». Установки этого закона будут применяться и в отношении Белорусской АЭС. Парламент также сделал еще один шаг — принял закон, в котором говорится, что «Белорусская АЭС является небезопасной и вызывает угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и всеобщего здоровья».

Этот проект, по словам литовского министра, своей небезопасностью вызывает угрозу не только для Литвы и ЕС, «но и для самой Белоруссии». «У ее жителей уже есть печальный опыт — они сильно пострадали от Чернобыльской катастрофы», — считает литовский министр.