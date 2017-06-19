Деревня Алабино, Московская область, 19 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В 2017 году Международная выставка вооружения RAE (Russia Arms Expo), которая по нечетным годам проходила на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле Свердловской области перенесена в подмосковную Кубинку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на портале правовой информации.

Mil.ru Russia Arms Expo

«Вместо форума в Нижнем Тагиле (6−9 сентября) будет организована «Российская выставка вооружения-2017». Пройдёт она в августе 2017 года в подмосковной Кубинке», — говорится в документе.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что салон в Нижнем Тагиле и форум «Армия-2017» будут проходить в одно и то же время в Кубинке.

Выставка Russia Arms Expo будет приурочена к Международному военно-техническому форуму «Армия — 2017». Основная экспозиция развернется на территории парка «Патриот». Количество экспонатов военного назначения здесь будет более обширным, чем в Нижнем Тагиле.

Добавим, форум «Армия — 2017» и «Российская выставка вооружения — 2017» будут проходить с 22 по 27 августа.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская выставка вооружений Russia Arms Expo была создана в 1999 году в Нижнем Тагиле. Большую роль в её появлении сыграл тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Темпы выставки из года в год нарастали.

Самой масштабной стала юбилейная, десятая, которая прошла в 2015 году. RAE-2015 побила рекорды и по формату проведения демонстрационных показов в сочетании с насыщенной деловой программой, и по количеству участников и посетителей. Более 200 российских предприятий оборонной промышленности представили свою продукцию.

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