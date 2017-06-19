Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга надеется получить с бывшего генерального подрядчика стадиона на Крестовском острове, компании «Трасстрой», почти 5 млрд рублей. Вице-губернатор Игорь Албин 19 июня попытался объяснить, почему строительство спортивной арены заняло девять лет — с 2008 по 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Санкт-Петербург»

«Если ответить на вопрос, почему так долго строился стадион — от момента принятия решений до ввода в эксплуатацию — то причина очень простая: многократная перепроектировка этого объекта исходя из задач, которые стояли перед городскими властями», — сказал Албин.

Он отметил, что изначально компания «Трансстрой» «работала неплохо, но с колоссальными отставаниями», поэтому в июле 2016 года комитету по строительству Санкт-Петербурга пришлось в одностороннем порядке разорвать с ней контракт.

Среди основных причин этого решения Албин назвал риск получения отрицательных финансовых результатов, так как компания открыто декларировала свои убытки, колоссальный дефицит средств со стороны подрядчика и долгую процедуру принятия решений в связи с тем, что «каждый чих» должен был быть согласован с советом директоров, юристами и финансистами компании, находящимися в Москве.

«Такие решения затягивались иногда на два месяца», — сказал вице-губернатор. Причем, по словам Албина, «Трансстрой» все еще должен городскому бюджету 3,6 млрд рублей по непокрытым авансам, а претензии к компании по некачественно проведенным работам составляют еще около 1 млрд рублей. «И мы сейчас находимся в судах», — напомнил чиновник.

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В результате, договор пришлось разорвать. «Это было сложное решение, но строительный блок Петербурга понимал, что на кону — репутация нашего города, репутация Российской Федерации, и мы должны были надлежащим образом подготовиться к проведению Кубка конфедераций в 2017 году», — подчеркнул Игорь Албин.

Напомним, официальная стоимость стадиона на Крестовском острове превысила 43 млрд рублей вместо планируемых изначально 6,7 млрд рублей. Сегодня, по словам Албина, арена полностью готова и уже принимает гостей. 17 июня на стадионе состоялся первый матч Кубка конфедераций FIFA.

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Разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга. Футбольный клуб «Зенит» пока не принял стадион в своё управление, и все расходы по содержанию арены ложатся на городской бюджет.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным разрыв контракта властями города с компанией «Трансстрой» на строительство стадиона. Апелляция на это решение будет рассмотрена 20 июня.