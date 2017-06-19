Воронеж, 19 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Еще один ветхий квартал в Воронеже планируют снести и возвести на его месте новый район. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Воронежа.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенные, но не снесенные дома в Левобережном района Воронежа

Схема территории, которую планируется застроить

Речь идет о территории в 3,8 гектара, ограниченной улицами Машиностроителей — Загородная — Подклетенская — Керамическая. В соответствии с постановлением, под снос должны пойти 16 трех‑ и четырехэтажных жилых домов, расположенных в районе Пивзавода, а также два нежилых здания.

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Муниципальная адресная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» была принята еще семь лет назад. Тогда в нее включили более 500 построек конца 1940-х — начала 50-х годов, преимущественно в Левобережном и Коминтерновском районе: именно здесь после войны велось активное строительство жилья для сотрудников воронежских заводов.

В нулевых, в период активного жилищного строительства, в областном центре остро встал вопрос свободных площадок под возведение жилья. После длительного обсуждения было принято решение отдавать под застройку старые кварталы, застроенные типовым для того времени и уже ветхим жильем. Предполагалось, что застройщики за свой счет будут расселять жителей из многоквартирных домов, сносить их и строить на освободившихся территориях уже современные кварталы.

Однако реализация программы ведется пока не таким быстрыми темпами, как планировалось: фактически расселены несколько десятков вместо сотен домов, и то преимущественно в рамках госпрограммы. Проблемы возникли и со сносом. Например, в Левобережном районе из-за неурегулированных правовых вопросов в течение многих месяцев стоят уже расселенные жилые дома, облюбованные бомжами. Соседство не слишком приятное для жилых домов, а главное небезопасное: с марта этого года «дома-призраки» уже горели не менее десяти раз.

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Страдают от медленной реализации программы и жители, и управляющие компании. На днях, по результатам прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело в отношении одной из воронежских УК, которая прекратила обслуживание жилого дома, признанного аварийным еще в 2000 году. Расселять же дом, как заявили в УК, начали лишь в 2017-м, и до сих пор там, уже без коммуникаций, продолжают жить люди.