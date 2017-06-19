Москва, 19 июня, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Глава Российского государства не будет вмешиваться в спор между корпорацией «Система» и компанией «Роснефть», так как их разногласиями занимается суд. Об этом 19 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что президент «никоим образом не может вмешиваться» в спор двух компаний, который реализуется в судебной плоскости.

Он не стал комментировать и обращение членов совета директоров АФК «Система» к главе государства, в котором они просили Путина о вмешательстве в ситуацию. Песков отметил, что служебную переписку Кремль публично не обсуждает.

О письме независимых членов совета директоров АФК «Система» президенту сообщило 19 июня издание «Коммерсантъ». Авторы обращения призвали Владимира Путина обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».

В письме содержалась просьба «содействовать в урегулировании спора» и выражалась надежда на «справедливое судебное разбирательство». Авторы отметили также, что иск «Роснефти» не только привел к ущербу корпорации, но и в целом ударил по российскому инвестиционному климату. Как отметил Песков, говорить о влиянии спора двух компаний на инвестклимат в целом — некорректно. Он напомнил, что отстаивание своих позиций в суде — совершенно нормальная для предпринимательства мировая практика.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года компанией «Роснефть» был подан иск на 106,6 млрд рублей в отношении АФК «Система», которая до 2014 года была владельцем контрольного пакета акций «Башнефти». В иске утверждается, что итогом реорганизации «Башнефти» стал ущерб компании. В связи с ослаблением курса рубля сумма иска возросла до 170,6 млрд.

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