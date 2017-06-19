Москва, 19 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Российские активы, включая рубль, пребывают в подвешенном состоянии. К таким факторам влияния на валюту как динамика нефти и доллара, добавилась история с санкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

ИА REGNUM Рубль

«Американские сенаторы уже утвердили расширение антироссийских санкций, и все активнее обсуждается запрет на покупку долговых обязательств РФ. А между тем близится саммит ЕС, в рамках которого с большой долей вероятности будут продлены санкции против России еще на полгода», — сказал эксперт.

«На этом фоне рубль, который заметно «погрустнел» на минувшей неделе, вынужден продолжать отступление. Валюта торгуется на 5-недельных минимумах в паре с долларом и рискует показать дальнейшее ослабление, если нефть не разовьет текущую коррекцию во внятное восстановление. Внешний удар по рублю локально смягчит налоговый период, который в течение недели будет способствовать ограничению понижательного давления на отечественную валюту», — считает Жуковский.

Но по его мнению, «в более широкой перспективе настрой рубля, вероятно, продолжит ухудшаться. Здесь, помимо нефти и санкций, роль играет также тема дифференциала по ставкам. Федрезерв на днях в очередной раз повысил стоимость кредитования, а Банк России — снизил ключевую ставку, хотя и осторожно. Серьезного влияния этот фактор не оказывает, поскольку ставки в РФ все равно остаются высокими, но в совокупности подливает масла в огонь».

«Несмотря на то, что в последнее время тема санкций вышла на передний план, не стоит упускать из виду рынок нефти. 16 июня здесь назрела коррекция, которая получает небольшое развитие в ходе торгов 19 июня. Если в дальнейшем будут формироваться признаки формирования дна и перехода в фазу полноценного восстановления, это поможет рублю противостоять давлению», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс евро впервые с 1 февраля 2017 года превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют 19 июня данные Московской валютной биржи. По состоянию на 11:07 мск курс евро достиг 65,005 рубля, валюта прибавила 0,47%. Биржевой курс доллара к этому времени увеличился на 0,52%, составив 58,07 рубля.

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