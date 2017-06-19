Симферополь, 19 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Продления Европейским союзом санкций в отношении Крыма и Севастополя следовало ожидать, заявил депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара, передает 19 июня Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Комментируя сообщение о том, что в Совете ЕС принято решение продлить санкции в отношении Крыма до 23 июня 2018 года, депутат сказал:

«Тот факт, что ЕС в очередной раз продлил санкционный пакет в отношении Республики Крым, для нас, крымчан, является абсолютно логичным».

Ганжара отметил, что Запад все сильнее давит на Россию при помощи санкций. Однако звучит и альтернативное мнение — «трезвые голоса» о необходимости отмены санкций. Такие мнения высказываются европейскими политиками, побывавшими в Крыму и увидевшими, что здесь идет полноценная мирная жизнь.

Несмотря на санкционное давление, регион развивается. Хотя действуют персональные санкции, в целом они не могут остановить развитие.

«Я глубоко убежден, что крымчане даже не знают, что были продлены санкции в отношении нашего полуострова, — сказал он. — Мы на себе это не чувствуем и идем вперед».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня Совет ЕС в ходе заседания в Люксембурге на уровне министров иностранных дел принял решение о продлении санкций в отношении Крыма еще на год — до 23 июня 2018 года.

Санкции запрещают экспортировать товары с территории Крыма и Севастополя, а также инвестиции в эти регионы со стороны ЕС.