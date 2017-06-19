Симферополь, 19 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Состояние прибрежных зон в Крыму намерены мониторить с помощью квадрокоптеров, видео же планируется выкладывать в интернет, чтобы туристы видели, какие пляжи можно посещать.

Кондратенко Гавриил Павлович. Пляж

О новых идеях в сфере мониторинга состояния пляжей в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Наша задача — увидеть пляж в полном соответствии всех требований: это должна быть чистота, должно быть обеспечено спасение, теневые зоны. Модель, которую мы применили, работает в Крыму второй год, и уже сегодня мы видим очень серьезные изменения. Думаю, в ближайшее время мы начнем снимать наши пляжи и выдавать их в интернет. У нас есть квадрокоптер теперь, в Минкурортов, мы сможем увидеть и те недочеты, которые есть, и те наработки, которые сегодня существуют», — отметил министр.

Впрочем, когда начнется мониторинг пляжей с помощью квадрокоптеров, Сергей Стрельбицкий не уточнил.

Несмотря на то, что туристический сезон в Крыму официально стартовал еще в начале мая, ситуация с пляжами остается напряженной. О том, что проблемы есть, власти заявляли в апреле: тогда глава республики Сергей Аксенов раскритиковал состояние пляжей, например, в Алуште, назвав ситуацию аховой.

Впрочем, в своей оценке состояния пляжей, руководство республики, судя по всему расходится. В конце мая Сергей Стрельбицкий заявил о том, что все пляжи к купальному сезону готовы. Перспективы Стрельбицкий оценил весьма радужно, спрогнозировав увеличение числа оборудованных пляжей к 2018 году до 500 — на треть больше, чем действует сейчас.

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В Крыму провалена подготовка к пляжному сезону

Вот только глава Крыма Сергей Аксенов не согласился с такой оценкой министерства: на совещании 31 мая было заявлено, что фактически ни один регион республики, на территории которого находятся пляжи, поручения о подготовке к курортному сезону не исполнил. На начало июня менее трети пляжей получили заключение лабораторной экспертизы, Роспотребнадзор на тот момент выдал заключение лишь по 12% пляжей.

Проблема, по оценке различных структур, состоит как в чистоте пляжей (хотя этот вопрос в большинстве муниципалитетов более или менее решили), так и в состоянии инфраструктуры.

В конце мая журналисты телерадиокомпании «Крым» прошлись по пляжам Ливадии и Гурзуфа — популярных туристических мест. По их оценке, большинство пляжей способны скорее оттолкнуть туристов, чем привлечь: отсутствуют лестницы, металлические конструкции поломаны, отдельные пляжи фактически представляют собой руины. В Гурзуфе журналисты отметили значительное сужение береговой полосы. В Ливадии ситуация чуть получше, но также на многих конструкциях следы ржавчины. Ситуация, правда, меняется, но медленно. В некоторых случаях проблема связана с тем, что пляжи находятся в долгосрочной аренде, и на расторжение договора с недобросовестными арендаторами требуется время.

Неблагоустроенные пляжи непросто неудобны, они опасны для отдыхающих. И примеры уже, к сожалению, есть: несколько дней назад на центральном пляже Коктебеля травмы получила восьмилетняя девочка — на нее обрушился незакрепленный зонт.

Между тем, в мае под контроль пляжи взяли еще и крымские депутаты: как было решено на заседании Госсовета дважды в месяц, с 1 июня до 1 октября, они должны предоставлять в комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму информацию о состоянии пляжей, а комитет, в свою очередь, будет информировать о ситуации главу Крыма и спикера парламента.

Отметим, что в 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих. По прогнозам министерства, Крым должен принимать ежегодно по 6 млн туристов. Однако пока эти планы не находят подтверждения — по данным за май и июнь туроператоры фиксировали снижение спроса на путевки в Крым.