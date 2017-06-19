Рим, 19 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Обозреватель Corriere della, Sera Эрнесто Галли делла Лоджа, комментирует волну протестов в Италии против нового закона о гражданстве, согласно которому дети мигрантов имеют право получить гражданство в Италии по принципу «Ius soli», т. е рождения в стране.

Jakobking85 Ребнок на руках

Автор статьи приводит два основных критических замечания.

Во-первых, новый закон предполагает автоматически присвоить гражданство тем, кто родился в Италии, или с условием, что один из родителей имеет вид на жительство сроком на пять лет. При этом не предполагается наличие каких-либо предварительных ознакомительных знаний о стране, ни владение языком, ни знание правил или обычаев. Именно автоматическое присвоение гражданства, по мнению автора, лишено символического значения.

«Мы всегда должны помнить, что все, что дается без особых усилий, теряет свою важность».

Второй момент, на котором настаивает Эрнесто Галли делла Лоджа — запрет на двойное гражданство, который было бы целесообразно ввести в любом случае, но который отсутствует в проекте нового закона.

«Я отдаю себе отчет в возможных возражениях, возможно, даже конституционных. Но это было необходимо, чтобы дать самому факту предоставления гражданства символичный характер, представить некий окончательный перелом в принадлежности другому государству. Необходимо подчеркнуть, что предоставление гражданства исключает абсолютным образом любую двойную лояльность. Необходимо также разработать причины, по которым это самое приобретенное гражданство вы можете потерять», — утверждает автор.

Надуманным кажется обозревателю опасение, что появление новых граждан из совершенно разных контекстов может изменить историческую и культурную самобытность страны. Однако, в этом вопросе есть здравый смысл, и здесь нет ничего расистского.

«Италия — серьезная страна, которая переживает непростой период — настоящий взрыв неконтролируемой иммиграции, и мы должны серьезно это обсуждать».

Но в Италии любое обсуждение превращается в скандал. Левые, которые поставили вопрос о гражданстве ребром, прибегают к сентиментальности и показывают всем сладкие и нежные лица детей, не являющихся членами ЕС, чтобы убедить всех, что дети родились в Италии. Аргументы противников отличаются демагогией. Они не предлагают ничего конкретного. От заявлений и обвинений правительства, что оно ничего не делает для итальянцев, до жалоб на грязный бизнес, связанный с торговлей людьми и приемом иммигрантов.

«Неужели вы думаете, что устраняя «бизнес» иммиграции вы можете остановить саму иммиграцию?» — спрашивает Corriere della Sera и подчеркивает, что за всеми полемиками, которые не утихают в стране, стоит абсурдная идея, что без публикации в официальной газете Итальянской республики текста закона о предоставлении гражданства, миллионы африканцев будут в безопасности, перестанут голодать и откажутся от их отчаянного путешествия в Европу.

Одно точно — трудно сдерживать миграционное явление, которому сегодня подвержена Италия.

«Это настоящая чрезвычайная ситуация, национального уровня, которая требует объединения политических сил, а не погони за возможной избирательной выгодой», — подчеркивает журналист и предлагает, в качестве вывода, принять в качестве приоритетных два направления национального интереса.

Внутри страны — обеспечить мультикультурный коммунитаризм, обеспечить всем гражданам законность их прав и безопасность; во внешней политике — использовать все политические и дипломатические ресурсы (включая шантаж!), чтобы заставить европейских партнеров не оставлять Италию в беде, поскольку проблема с мигрантами — это европейская проблема.